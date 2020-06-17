Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.

Afad ve Kandilli son dakika olarak Şanlıurfa'da deprem olduğu bilgisini aktardı. Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde meydana gele deprem Gaziantep gibi yakın illerden hissedildi. Deprem ile ilgili can kaybı veya maddi hasar bilgisi henüz paylaşılmadı. Son depremler ile ilgili bilgileri haberimizde ele aldık.

ŞANLIURFA'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Hilvan (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Enlem : 37.5195 N

Boylam : 38.6685 E

Derinlik : 7.66 km

Merkez üssü

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