Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı. Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.
20.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:07
Denizli'nin Honaz ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı. Kadının birçok suçtan arandığı da belirtildi.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Z.Ç'nin (40) Solmaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yaptığı bilgisine ulaştı.
BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU
Ekipler ormanlık alana düzenledikleri operasyonla 1 yıl önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Z.Ç'yi yakaladı. Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.