Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı. Kadının birçok suçtan arandığı da belirtildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Z.Ç'nin (40) Solmaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yaptığı bilgisine ulaştı.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

Ekipler ormanlık alana düzenledikleri operasyonla 1 yıl önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Z.Ç'yi yakaladı. Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.