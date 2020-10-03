2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sözde "Denizli büyük bölge sorumlusu" olan eski öğretmen M.N.A. ile eski veri denetmeni R.A, gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çatı katındaki küçük pencereden girilen gizli bölmede yakaladı.

2016 YILINDA İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Evdeki aramada dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin lira para ile 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 2016 yılında meslekten ihraç edildikleri ve haklarında yakalama kararları bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.