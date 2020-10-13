Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisinin botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.