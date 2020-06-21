Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.

OĞUL BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİNCE BABA, KURTARMAK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Karataş sahilinde denize giren Ali Ercak Karayiğit, kıyıdan uzaklaşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bulunan baba Habib Karayiğit ise oğlunu kurtarmak istedi.

BABANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, OĞUL KAYIP

Ancak oğlunu kurtarmak isteyen baba gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları aramada babanın cansız bedenini buldu. Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.