Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Sancar, Demirtaş'ın yeni parti kurma iddialarına çok üzüldüğünü söylediğini belirterek, "Bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın bulunduğu heyet ziyaretten sonra basın açıklaması yaptı.

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZ"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın parti kurma tartışmalarına çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bazı spekülasyonlar ve tartışmalar yaşandı bu süre içinde. Selahattin Demirtaş ismi etrafında yeni parti iddiaları ortaya atıldı. Aslında kendisinin de, bizim de bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortada. Böyle bir iddiayı ciddiye almayız, cevap vermeye değer bile görmeyiz. Fakat bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor. Demirtaş etrafında üretilen spekülasyonları bizim de ciddiye almamız bizim için zaten ayıp olur. Aklımızın ucundan geçmez" dedi.