Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.
17.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:20
Haliliye ilçesi Sadunpaşa Bulvarı'nda Mahmut Y. isimli gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.