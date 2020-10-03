Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
03.10.2020 16:43 | Güncelleme: 03.10.2020 17:04
- Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı Kuyuda girmekte zorluk çeken jandarma ekipleri itfaiyeden yardım istedi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labireti andıran...
- Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Kuyuda girmekte zorluk çeken jandarma ekipleri itfaiyeden yardım istedi