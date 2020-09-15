Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm" dedi.

"DOĞRU GÖRÜRÜM"

Sözcü'nün haberine göre Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Demirtaş'ın 'Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır' sözlerini okudum. Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm. Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim" dedi.

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş geçtiğimiz günlerde, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalardım" demiş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için de demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması gerektiğini ifade etmişti.