Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fethiye- Muğla Karayolu Şerefler kavşağında meydana geldi. Akif Işık yönetimindeki 35 JA 712 plakalı otomobil, Ahmet E.'nin kullandığı 48 DC 365 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Akif Işık ve Duriye Işık ile Ayşe Yabaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akif Işık ve Ayşe Yabaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duriye Işık'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.