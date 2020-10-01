Ermenistan, Azerbaycan karşısında Rusya'dan yardım isteyecek

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı neticesinde başlayan çatışmalar 5'inci gününe girerken, İngiltere'den önemli bir iddia gündeme geldi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği konuyla ilgili olarak haber yapan Times gazetesi, "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" aktardı.

Haberde, Dağlık Karabağ sorunu da kısaca özetlenirken, Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğu hatırlatılıyor.

ERMENİ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE DEĞİNİLDİ

Öte yandan haberde, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğine yer veriliyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiği vurgulanıyor. Ayrıca, "Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" denilen haberde, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğuna da dikkat çekildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğü de aktarılırken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.

"İSTEĞİN NE ZAMAN YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR"

Gazete Paşinyan'ın "İsteğin ne zaman yapılabileceğini söylemek zor. Duruma ve genel siyasi bağlama göre, güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz" dediğini bildiriyor.

Times, Kremlin'in Türkiye'yi "ateşe benzin dökmekle" suçladığını söylerken, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın olası askeri müdahalesi için Azerbaycan güçlerinin geçmesi gereken "kırmızı çizgiyi" söylemekten kaçındığını bildiriyor.

PAŞİNYAN: MÜZAKERELERDEN SÖZ ETMEK ZOR

Gazete, hem Paşinyan hem de İlham Aliyev'in barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini söylerken, Paşinyan'ın "Hepimiz bunu ulusumuza karşı varoluşsal bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri operasyonlar sürerken, müzakerelerden söz etmek zor" dediğini aktarıyor.

Ayrıca, Aliyev'in de "Ermenistan Başbakanı açıkça Karabağ'ı Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan ediyor. Bu durumda, nasıl bir müzakere sürecinden bahsedebiliriz ki" dediği bildiriliyor.