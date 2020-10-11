Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız

Ermenistan ordusu, Moskova'da yapılan görüşmeyle yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan ise sahaya ağırlığını koyarak Ermenistan işgalindeki bölgeleri bir bir kurtarıyor.

KAÇMASINLAR DİYE ZİNCİRLERE VURMUŞLARDI

Azerbaycan ordusunun karşısında büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı anlara ait görüntüler daha önce ortaya çıkmıştı. Bunu takip eden olaylarda Ermenistan'ın, kaçan askerleri savaşta tutmak için kelepçelediği görüntüler infiale neden olmuştu.

ERMENİ ASKERLERE YALVARIYOR

Son gelen yeni görüntülerde ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Ermenistan askerlerine savaştan çekilmemeleri için yalvardığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan; Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak "Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız" diyor.

ATEŞKESİ İHLAL EDİP SİVİLLERE SALDIRDILAR

Öte yandan Rusya öncülüğünde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında ateşkes imzalanmıştı. Ancak Ermenistan ateşkesi dünden beri ihlal ediyor. Dün gece sabaha kadar Gence dahil birkaç kente füzelerle saldıran Ermenistan, 7 kişinin hayatına kaybetmesine 34 kişininse yaralanmasına neden oldu.