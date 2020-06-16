Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı

Reuters'ın haberine göre, Alman hükümet sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Merkel ve Erdoğan'ın Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığını söyledi.

Almanya'nın yakın müttefiki Fransa Pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giderek artan "agresif" rolünü eleştirmişti.

SEYAHAT YASAKLARI DA KONUŞULDU

Erdoğan ve Merkel'in ayrıca iki ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınındaki son durumu ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunu ele aldıkları ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter güçlerine karşı son dönmede Türkiye'nin yoğun askeri desteğiyle cephede önemli başarılar elde ederek stratejik bölge ve üsleri yeniden kontrolü altına almıştı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa tarafından desteklenen Hafter, barış görüşmelerine yeniden başlanması için girişimde bulunmuş, ancak UMH güçleri Sirte'yi ele geçirmek için başlatılan harekatı sürdürmüştü.

Hafter'i destekleyen ülkelerden Fransa son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin dozunu artırırken konuyu NATO'nun gündemine getireceğini açıklamıştı.