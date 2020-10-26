Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları
26.10.2020 15:28 | Güncelleme: 26.10.2020 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletine seslenerek Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye'de satılan Fransız mallarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte Türkiye'de satılan Fransız marka ve malları.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik skandal sözleri ve ülkesindeki kamu binalarına Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yansıtmasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Birçok Müslüman ülkede Fransız malları boykot edilirken, bir çağrıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türk milletine seslenen Erdoğan "Sakın Fransız malları satın almayın" diyerek boykot çağrısında bulundu.
TÜRKİYE'DE SATILAN FRANSIZ MALLARI
Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türkiye'de satılan Fransız mallarının neler olduğu merak konusu oldu. Birçok vatandaş internetten Fransız mallarını araştırmaya başladı.
İşte Türkiye'de satılan Fransız marka ve malları:
- Benzin: Total ve Elf
- Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
- Uçak: Air France, Airbus
- Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
- Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,
- Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia
- Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,
- İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,
- İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,
- Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin
- Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,
- Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari
- Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D
- Çelik Sektörü: Arcelor,
- Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)
- Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
- Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM
- Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,
- Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,
- Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations
- Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life