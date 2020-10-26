Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk milletine seslenerek Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye'de satılan Fransız mallarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte Türkiye'de satılan Fransız marka ve malları.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik skandal sözleri ve ülkesindeki kamu binalarına Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yansıtmasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Birçok Müslüman ülkede Fransız malları boykot edilirken, bir çağrıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türk milletine seslenen Erdoğan "Sakın Fransız malları satın almayın" diyerek boykot çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE SATILAN FRANSIZ MALLARI

Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türkiye'de satılan Fransız mallarının neler olduğu merak konusu oldu. Birçok vatandaş internetten Fransız mallarını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye'de satılan Fransız marka ve malları: