Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi hizmet binası açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlama kararını kaldırmamasına tepki gösterdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'yla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan İstanbul'un konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin cazibesi artacaktır. Yatırım yapmak, kaznaç sağlamak, üretmek için çaba gösteren herkesin yanında olmak temel görevimizdir. dedi.

"AÇIKLANAN HER VERİ TÜRKİYE'NİN OLUMLU AYRIŞACAĞINI TEYİT EDİYOR"

Ekonomiyle ilgili mesajlar veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda fiili gerçekleşmelerin geride kalması potansiyelimizin zenginliği sayesindedir. Açıklanan her veri Türkiye'nin olumlu ayrışacağını teyit ediyor.

"EKONOMİYE KURULAN TUZAKLARI BOZARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Salgın dönemi çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığının görülmesini birkaç ay öteledi. Toplumun her kesiminin yanında olduk. Sosyal koruma kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

AB'NİN SEYAHAT KISITLAMA KARARINI KALDIRMAMASINA SERT TEPKİ

Özellikle Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarda bırakması bunun örneğidir. Biz bir kaybedersek onların kaybı 5 olacaktır, 10 olacaktır. Böylesine çarpık bir hesabın uzun süre sürdürülmesi mümkün değildir. Özellikle turizmde Türkiye ile yarışabilecek bir başka millet tanımıyorum. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var, mesela İngiltere.

"KONUT VE OTOMOTİVDE CİDDİ BİR PATLAMA VAR"

Faizlerdeki düşü tüm piyasalarda canlandırmayı beraberinde getirdi. Özellikle konut, otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Ulaşımdan sağlığa ardı ardına yaptığımız açılış törenlerinde azmin ifadesidir. Tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış takvimi var, durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri sürdürmekte kararlıyız.

"ÜLKEMİZİN KONUMU GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"

arihi tekerrür ettirmek amacıyla içerde ve dışarda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu sefer Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. Türkiye'nin son 18 yıldaki istikrarlı yükselişi, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanın 5 katının 10 katının yapılabilmesini teşhis etti. Hamdolsun milletimiz özellikle son 7 yıldır bu amaca yönelik yapılan tüm hamleleri boşa çıkardı. Biz de Türkiye düşmanlarını birer birer tepeleyerek işte bugünlere kadar geldik. Ülkemiz yakın tarihinde görülmemiş ölçüde güçlü hale geldik. Küresel güç değerlendirmelerinde ülkemizin konumu gittikçe yükseliyor. Ülkemizi 2023'e sağ salim ulaştırdığımızda Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş olacağız.