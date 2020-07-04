HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin seyahat kısıtlamasına ilişkin aldığı tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepki göstererek, "Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. AB'nin Türkiye'yi dışarıda bırakması bunun örneğidir. Biz bir kaybedersek onların kaybı 5 olacak" dedi.

04.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi hizmet binası açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlama kararını kaldırmamasına tepki gösterdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'yla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan İstanbul'un konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin cazibesi artacaktır. Yatırım yapmak, kaznaç sağlamak, üretmek için çaba gösteren herkesin yanında olmak temel görevimizdir. dedi.

"AÇIKLANAN HER VERİ TÜRKİYE'NİN OLUMLU AYRIŞACAĞINI TEYİT EDİYOR"

Ekonomiyle ilgili mesajlar veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda fiili gerçekleşmelerin geride kalması potansiyelimizin zenginliği sayesindedir. Açıklanan her veri Türkiye'nin olumlu ayrışacağını teyit ediyor.

"EKONOMİYE KURULAN TUZAKLARI BOZARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Salgın dönemi çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığının görülmesini birkaç ay öteledi. Toplumun her kesiminin yanında olduk. Sosyal koruma kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

AB'NİN SEYAHAT KISITLAMA KARARINI KALDIRMAMASINA SERT TEPKİ

Özellikle Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü çıkması birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken, Türkiye'yi dışarda bırakması bunun örneğidir. Biz bir kaybedersek onların kaybı 5 olacaktır, 10 olacaktır. Böylesine çarpık bir hesabın uzun süre sürdürülmesi mümkün değildir. Özellikle turizmde Türkiye ile yarışabilecek bir başka millet tanımıyorum. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var, mesela İngiltere.

"KONUT VE OTOMOTİVDE CİDDİ BİR PATLAMA VAR"

Faizlerdeki düşü tüm piyasalarda canlandırmayı beraberinde getirdi. Özellikle konut, otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Ulaşımdan sağlığa ardı ardına yaptığımız açılış törenlerinde azmin ifadesidir. Tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış takvimi var, durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri sürdürmekte kararlıyız.

"ÜLKEMİZİN KONUMU GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"

arihi tekerrür ettirmek amacıyla içerde ve dışarda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu sefer Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. Türkiye'nin son 18 yıldaki istikrarlı yükselişi, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanın 5 katının 10 katının yapılabilmesini teşhis etti. Hamdolsun milletimiz özellikle son 7 yıldır bu amaca yönelik yapılan tüm hamleleri boşa çıkardı. Biz de Türkiye düşmanlarını birer birer tepeleyerek işte bugünlere kadar geldik. Ülkemiz yakın tarihinde görülmemiş ölçüde güçlü hale geldik. Küresel güç değerlendirmelerinde ülkemizin konumu gittikçe yükseliyor. Ülkemizi 2023'e sağ salim ulaştırdığımızda Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş olacağız.

Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Ekonomi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Ekonomi
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Ekonomi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Ekonomi
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor Ekonomi
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Sakarya Patlama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 18:30:00. #1.14#
title