Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan...
14.10.2020 12:53 | Güncelleme: 14.10.2020 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz."