Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni atama kararları bu gece Resmi Gazete'de yer aldı. Yayınlanan kararlar arasında 6 üniversiteye atanan yeni rektörlerin isimleri de yer aldı.

İŞTE YENİ REKTÖRLER

Buna göre; Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.