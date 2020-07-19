Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU

"Süper Lig'de ilk kez şampiyon olan Başakşehir Spor Kulübü'nü kutlarım. Başta Trabzonspor olmak üzere 2019-2020 sezonuna renk katan tüm kulüplerimizi de tebrik ederim."

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

"2019-2020 Cemil Usta Sezonu Şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

"Süper Lig'de kalma başarısını gösteren Konyaspor'u ve Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Başakşehirspor'u kutluyoruz. İki kulübün de taraftarından KUTLAMALARIN toplum sağlığını gözetir tarzda olmasını bekliyoruz. COVID-19 şartlarında taraftarlık da biraz değişmeli."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI FUAT OKTAY

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol #Başakşehir Futbol Kulübü'nü, yöneticilerini ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

BEŞİKTAŞ

"Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik ederiz."