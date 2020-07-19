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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

19.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:39

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti

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