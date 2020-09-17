Koronavirüste ibre gençlere döndü! 15-49 yaş aralığı için vaka artışı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki Covid-19 vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüse ilişkin WHO'da görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove, Covid-19 vak'alarında ortalama yaşın düştüğünü belirterek hastaneye kaldırılan vakaların yaş ortalamasının 15-49 yaş arasında olduğu ve hastaneye yatma oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ARTIŞ

Kerkhove, bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görülmeye başlandığını da belirtti. Özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve ABD'nin bazı eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinde artışların görüldüğü aktarıldı. Bunun endişe verici olduğu belirtilirken henüz grip mevsiminin bile başlamadığı ifade edildi.