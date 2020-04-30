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Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti

İzmir'de koronavirüs teşhisi konulduktan sonra plazma tedavisi sonucu testi negatife dönen 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

30.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:23

İzmir'de koronavirüs teşhisi konulan ve plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen Fatma Yılmaz, aynı gün hayatını kaybetti.

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İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz'a koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz'ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Yoğun bakıma alınan Yılmaz'a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.

TAM SAĞLIĞINA KAVUŞTU DERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz'ın ölüm sebebinin korona virüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.