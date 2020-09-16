Covid-19'la hızlanan dijital dönüşüm sürecinde işletmelere 3 önemli ipucu

Bu "yeni normal" süreçte uzun vadeli operasyonel dayanıklılık sağlayabilmek için işletmelerin iş sürekliliğini koruyacak doğru araçları bulmaları kritik hale geldi.

Pandemi sürecinde yeni dijital çözümler ve modern analitiğin rolünün giderek önem kazandığını vurgulayan Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı – Türkiye & BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı, "Tüm şirketler gibi, biz de Iron Mountain olarak çalışma şeklimizi değiştirmek zorunda kaldık ve müşterilerimizle uzaktan iletişim kurmanın yeni yollarını aradık. Bu süreçte, müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak ve dijital dönüşüm süreçlerinde destek olabilmek için sunduğumuz çözüm önerilerini genişlettik" dedi.

Özhelvacı; pandemi sonrası dijital dönüşüm desteği açısından müşterilerinin önceliklerini, uzaktan çalışan iş gücü için güvenli veri erişimi, ofislerin yeni normal düzene göre organizasyonu ve operasyonel sürekliliği sağlamak olmak üzere üç kritik alanda grupladıklarını ve bu alanlarda çözümler üreterek işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

1. Uzaktan çalışan iş gücü için güvenli veri erişimini sağlayın: Pandemi sürecinde işletmeler ofisten ve uzaktan çalışma süreçlerini yeniden değerlendirerek uzun süreli ve kalıcı bir çözüm arayışına girdiler. Bu durum, uzaktan çalışanların ihtiyaç duydukları kayıt ve belgelere kolay ve güvenli erişimlerinin sağlanması, yaşayabilecekleri uyum veya siber güvenlik sorunlarının en aza indirgenmesi ile Bilgi İşlem departmanlarına daha çok iş düşmesi anlamına geliyor. Bu süreçte, uzaktan çalışanların fiziki belgelere kolaylıkla erişimlerinin sağlanması ve kurumsal cihazlarda bulunan verilerin güvence altına alınması büyük önem taşıyor.

2. İşyerlerinizi yeni normale göre ayarlayın: Covid-19'a karşı alınan yeni düzenlemeler, işletmelerin işyerlerindeki etkileşimi sınırlandırmalarını gerektiriyor. Bu durum işletmelerin ofis alanı kullanımlarını yeniden düzenleme ihtiyacını doğuruyor. İşletmelerin ofislerini etkin bir şekilde kullanmaları için artık ihtiyaç duyulmayan malzemelerin veya Bilgi Teknolojileri ekipmanlarının bağışlanması veya güvenli bir şekilde elden çıkarılması, fiziki belgelerin geçici veya kalıcı olarak saklanması ile dijitalleştirilmesi gereken kayıtların belirlenmesinin yanı sıra fazla ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve mobilyalar gibi malzemelerin saklanması konularını gözden geçirmeleri gerekiyor.

3. Operasyonel sürekliliği koruyun: Pandemi sürecinde operasyonel süreklilik ve acil durum müdahale planlaması önem kazanıyor. Yeni normal süreçte iş gücünü sağlıklı bir şekilde geliştirmek ve sürdürmek için işletmelerin donanımlı olmalarını sağlamak her zamankinden daha kritik bir hale geliyor. İşletmelerin risk yönetimi konusunda daha titiz bir yaklaşım uygulamaları ve bu yaklaşımın ileriye dönük stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması gerekiyor.

Iron Mountain Hakkında

1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated (New York Borsası: IRM), arşiv ve bilgi yönetimi hizmetleri alanında dünya lideri bir şirkettir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenle tercih edilen ve yaklaşık 50 ülkede 1.480'den fazla tesiste 8,5 milyon m2'yi aşan gayrimenkul ağıyla Iron Mountain, kritik bilgiler, hassas veriler, kültürel ve tarihi eserler dahil olmak üzere maddi manevi çok değerli varlıkları saklıyor ve koruyor. Fiziksel arşiv yönetimi, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha ile veri merkezleri, bulut hizmetleri, sanat eseri depolama ve lojistiği içeren çözümler sunan Iron Mountain, işletmelerin maliyetleri ve risklerini düşürmelerine, yönetmeliklere uymalarına ve daha dijital bir çalışma yöntemi sağlamalarına yardımcı oluyor. 2007 yılından bu yana yüzde 70'lik pazar payıyla Türkiye'de faaliyet gösteren Iron Mountain, 7 tesiste, 200'ün üzerinde çalışanıyla 1.400'den fazla işletmeye hizmet veriyor.