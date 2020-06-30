Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Uşak'ta, Ahmet Yılmaz (37), çorbacı dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın çorbacı dükkanına geldi. Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı.

UYARILARA RAĞMEN SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak yaraladı.

KURTARILAMADI

Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.