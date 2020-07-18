Çökertilen 'makarna' şifreli fuhuş şebekesinin firari şüphelisi yakalandı
ADANA'da, fuhşu 'makarna' olarak şifreleyen ve polisin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinden firari şüpheli Fadime Ş., Muş'ta yakalandı.
ADANA'da, fuhşu 'makarna' olarak şifreleyen ve polisin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinden firari şüpheli Fadime Ş., Muş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fadime Ş., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından tutuklandı.