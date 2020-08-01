Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı

Bursa'nın Alaçam Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Müzeyyen Gündoğdu yıllarca hayalini kurduğu evlat sahibi olmanın tadına varamadı. 2005 yılında hayat arkadaşı Osman Gündoğdu'yu da kaybetmesine rağmen hayata sımsıkı tutunmaya devam eden Gündoğdu, hayatını kazanmak için sürekli mücadele içinde oldu. Tarlasını ekip biçen ve çilek, ahududu gibi meyveleri satarak Bursa'da kendisine bir ev alan 80'lik nine, çok istemesine rağmen çocuğu olmayınca aldığı evi ihtiyaç sahibi çocuklar için Türk Kızılay'ına bağışladı. Gündoğdu, "Evet belki anne olamadım ama şimdi yaptığım hayırların ulaştığı sayısız çocuğun annesiyim" dedi.

Tüm Türkiye'yi duygulandıran hikayesini Hürriyet'e anlatan Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli eşimle televizyon karşısında oturup insanların zorlu hayatını izlerken hep ağlardım. Bizim maddi durumumuz çok iyi olmamasına rağmen onlara çok üzülürdüm. Türk Kızılay'ın ihtiyacı olan, evi yıkılan, deprem, sel, yangın gibi felaketlerde mağdur olanların yardımına koştuğunu gördüm. Çalışmayı seviyorum, eşim öldükten sonra da durmadım. Çilek sattım, Ahududu sattım. Kazandığım parayla ev aldım. Sonra o evi Kızılay'a bağışladım.

EVLADI OLMADI AMA O SAYISIZ ÇOCUĞUN ANNESİ OLDU

Sonsuza kadar bir hayır kapım açık kalsın istedim. Sadece Kızılay'a değil birçok hayır kurumuna bağış yaptım ve halen bulunuyorum. Bunları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırsınlar diye. Evet belki anne olamadım ama şimdi yaptığım hayırların ulaştığı sayısız çocuğun annesiyim. Tanımasam da bilmesem de onların varlığını, sevgilerini yüreğimde hissediyorum. Allah ömür verdikçe bağış yapmaya, paylaşmaya devam edeceğim."