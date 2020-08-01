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Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı

15 yıl önce eşini kaybetmesine rağmen çalışmaya hiç ara vermeyen 80 yaşındaki Müzeyyen Gündoğdu, çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadı. Kocasının vefatının ardından çilek ve ahududu satarak ev alan Gündoğdu, aldığı evi ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi şartıyla Kızılay'a bağışladı.

Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
01.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:59

Bursa'nın Alaçam Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Müzeyyen Gündoğdu yıllarca hayalini kurduğu evlat sahibi olmanın tadına varamadı. 2005 yılında hayat arkadaşı Osman Gündoğdu'yu da kaybetmesine rağmen hayata sımsıkı tutunmaya devam eden Gündoğdu, hayatını kazanmak için sürekli mücadele içinde oldu. Tarlasını ekip biçen ve çilek, ahududu gibi meyveleri satarak Bursa'da kendisine bir ev alan 80'lik nine, çok istemesine rağmen çocuğu olmayınca aldığı evi ihtiyaç sahibi çocuklar için Türk Kızılay'ına bağışladı. Gündoğdu, "Evet belki anne olamadım ama şimdi yaptığım hayırların ulaştığı sayısız çocuğun annesiyim" dedi.

Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı

Tüm Türkiye'yi duygulandıran hikayesini Hürriyet'e anlatan Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli eşimle televizyon karşısında oturup insanların zorlu hayatını izlerken hep ağlardım. Bizim maddi durumumuz çok iyi olmamasına rağmen onlara çok üzülürdüm. Türk Kızılay'ın ihtiyacı olan, evi yıkılan, deprem, sel, yangın gibi felaketlerde mağdur olanların yardımına koştuğunu gördüm. Çalışmayı seviyorum, eşim öldükten sonra da durmadım. Çilek sattım, Ahududu sattım. Kazandığım parayla ev aldım. Sonra o evi Kızılay'a bağışladım.

EVLADI OLMADI AMA O SAYISIZ ÇOCUĞUN ANNESİ OLDU

Sonsuza kadar bir hayır kapım açık kalsın istedim. Sadece Kızılay'a değil birçok hayır kurumuna bağış yaptım ve halen bulunuyorum. Bunları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırsınlar diye. Evet belki anne olamadım ama şimdi yaptığım hayırların ulaştığı sayısız çocuğun annesiyim. Tanımasam da bilmesem de onların varlığını, sevgilerini yüreğimde hissediyorum. Allah ömür verdikçe bağış yapmaya, paylaşmaya devam edeceğim."

Haber Yorumları (3)
CAN DEP: Keske kizilaya degil baska bir hayir kurumuna bagislasaydin teyze..cünkü Kizilay diye bir hayir kurumu yok...
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
OLDU: Bir evi olmayan alileye verseydim teyzem
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
NUR: Helal olsun ya böyle güzel insanların, iyi insanların olduğunu görünce tükenen umudum yeniden yeşeriyor. Allah razı olsun sizin gibi insanlar hep olsun teyzem benim
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
500
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