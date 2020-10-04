Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Mersin'in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşmıştı.

EVDEN KAÇAN KARISINA MESAJ GÖNDERMEK İÇİN DÖVMÜŞ

Halil Y'nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y'ye mesaj göndermek için 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söyledi öğrenildi.

ÇOCUKLAR, DEVLETE EMANET

Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.