Aracın arkasına asılan çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi
21.10.2020 18:48 | Güncelleme: 21.10.2020 20:01
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta oynayan çocuklar, seyir halindeki kamyonetin kasasına atlayarak tehlikeli yolculuğa başladılar. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Beyoğlu'nda çocukların sokak arasındaki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Seyir halindeki aracın arkasına asılan çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi.
KAMYONETİN KASASINA ATLADILAR
Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Dolapdere Mahallesinde gerçekleşti. Sokakta oynayan çocuklar kamyonetin geldiğini görerek önce peşinden koşmaya başladılar. Uzun takip sonucu kamyonete ulaşan çocuklar kasasına atlayarak tehlikeli yolculuğa başladılar. Uzun süre kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.