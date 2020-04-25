Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitaplardaki görsellerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan ağır eleştiriler yöneltiliyor. Dünden beri sosyal medyanın gündemini meşgul eden konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB kanadı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitap tartışmalara yol açtı.

"DEMOKRASİ İÇİN SANDIK ŞARTTIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR"

"Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" ifadesinin yer aldığı kitaptaki bir çizimde İslâmiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilik de hahamla resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesine de yer verilmesi dikkat çekti. Kitaptaki başka bir resimde de gençlerin ellerinde, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" yazılı dövizler taşıdığı görülüyor.

İBB, SUSKUNLUĞUNU KORUYOR

Tartışılan görsele sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Dün akşamdan beri sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İBB herhangi bir açıklama yapmadı.

"BİRAZ DAHA DİKKAT ETMEK GEREKMEZ Mİ EKREM BAŞKAN"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında "Bu tür konularda biraz daha dikkat etmek gerekmez mi Ekrem Başkan?" ifadelerini kullandı.