Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programa konuk olan Ferdi Karakuş ve eşi Esra Karakuş'un hikayesi ekran başındakilerin ağızlarını açık bıraktı.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısının "Abim" dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçtığını öğrendi. Bu olayın şokunu atlatamayan talihsiz koca, daha sonra çocuklarının kendisinden olmadığı yönündeki iddia ile sarsıldı.

EŞİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Durumdan emin olmak için Esra Erol'dan DNA testi yapmalarını isteyen Ferdi Karakuş, test sonuçlarının gelmesi ile ikinci şoku yaşadı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Karakuş, canlı yayında eşinin yüzüne tükürdü.

KARISI İSE SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Ferdi Karakuş, canlı yayında tüm Türkiye'nin önünde aldığı haberle yıkılırken eşi çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.