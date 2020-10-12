Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor

Meksikalı ünlü güreşçi Alberto del Rio, adam kaçırma ve tecavüzle suçlanıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında 'Patron Alberto' olarak da bilinen güreşçi Alberto del Rio'nun Amerika'nın Teksas eyaletinde bir kadını on üç saat boyunca alıkoyup cinsel tacizde bulunduğu gündeme gelmişti.

Meksikalı güreşçi hakkındaki suçlamayı doğrulayan polis, "Alberto del Rio çeşitli suçlamalarla suçlanıyor. İddianamede, 3 Mayıs 2020'de del Rio'nun adam kaçırma ve 4 kez cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor."

99 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Meksika'da Dos Caras Junior olarak bilinen Del Rio'nun 5 ila 99 yıla kadar hapsi isteniyor. 43 yaşındaki güreşçi ayrıca kaçırma suçundan suçlu bulunursa 10 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya.