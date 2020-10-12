Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında Patron Alberto olarak da bilinen güreşçi Alberto del Rio'nun Amerika'nın Teksas eyaletinde bir kadını on üç saat boyunca alıkoyup cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. 4 kez cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Meksikalı güreşçinin 99 yıla kadar hapsi isteniyor.