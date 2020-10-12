Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor

12.10.2020 22:36 | Son Güncelleme: 12.10.2020 22:57

Geçtiğimiz Mayıs ayında Patron Alberto olarak da bilinen güreşçi Alberto del Rio'nun Amerika'nın Teksas eyaletinde bir kadını on üç saat boyunca alıkoyup cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. 4 kez cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Meksikalı güreşçinin 99 yıla kadar hapsi isteniyor.

Meksikalı ünlü güreşçi Alberto del Rio, adam kaçırma ve tecavüzle suçlanıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında 'Patron Alberto' olarak da bilinen güreşçi Alberto del Rio'nun Amerika'nın Teksas eyaletinde bir kadını on üç saat boyunca alıkoyup cinsel tacizde bulunduğu gündeme gelmişti.

Meksikalı güreşçi hakkındaki suçlamayı doğrulayan polis, "Alberto del Rio çeşitli suçlamalarla suçlanıyor. İddianamede, 3 Mayıs 2020'de del Rio'nun adam kaçırma ve 4 kez cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor."

99 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Meksika'da Dos Caras Junior olarak bilinen Del Rio'nun 5 ila 99 yıla kadar hapsi isteniyor. 43 yaşındaki güreşçi ayrıca kaçırma suçundan suçlu bulunursa 10 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Özgü Namal Halil Sezai Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 22:59:29. #1.14#
title