Çinli gazeteciden koronaya yakalanan Trump hakkında bomba iddia: Yeniden seçilemez

Koronavirüsü 'Wuhan virüsü' diyerek nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19'a yakalanması Çin'de eleştirileri beraberinde getirdi. Devlet gazetesi China Daily, Trump'ın korona testinin pozitif çıkmasını "Çaresizce artık koronavirüsün tehlike oluşturmadığı öne sürülürken, salgının yayılmaya devam ettiğinin bir hatırlatıcısı" sözleriyle tanımladı.

Daha önce birçok kez koronavirüs salgınını hafife alan ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, 'şifa dileklerinin' yanı sıra Trump'a yöneltilen eleştiriler dikkat çekti. Ohio'da düzenlenen başkanlık tartışmasında Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı maske kullandığı için eleştiren Trump'ın korona kapması, Çin'den çeşitli tepkileri de beraberinde getirdi.

"OYNADIĞI KUMARIN BEDELİNİ ÖDEDİ"

Çin Komünist Partisi'ne bağlı olarak İngilizce yayın yapan Global Times gazetesinin editörü Hu Xijin, Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının yeniden seçilmesinin önünde engel teşkil edebileceğini söyledi. Xijin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan Trump ve eşi, Covid-19'la oynadığı kumarın bedelini ödedi. Haberler, ABD'deki salgın durumunun ciddiyetini gösteriyor. Bu, Trump ve ABD'deki imajı üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve yeniden seçilmesini de engelleyecektir" sözlerine yer verdi.

"TEHDİDİ KÜÇÜMSEDİ"

Çin devlet gazetesi China Daily de ise Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulamamasıyla eleştirilirken, ABD Başkanı'nın korona testinin pozitif çıkması "Çaresizce artık koronavirüsün tehlike oluşturmadığını öne süren Trump'a salgının yayılmaya devam ettiğinin bir hatırlatıcısı" sözleriyle nitelendirildi. İşte gazete Trump'la ilgili yer alan ifadeler: "Trump, bu tehdidi küçümsedi. Kamuya açık yerlerde maske takmak ve sosyal mesafeyi uygulamak gibi kendi yönetiminin aldığı kararlara uymayı reddetti. Bunun yerine Trump, binlerce destekçisiyle kampanya mitingleri düzenledi."