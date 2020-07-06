Cinayeti itiraf etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A., sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Cinayet zanlısı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yokuşbaşı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlı tanınmamak için bıyıklarını kesmiş ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalanmıştı. M.V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilmişti.



Adliyeye sevk edildi



Gözaltına alınan cinayet zanlısı jandarmadaki sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen cinayet zanlısı M.V.A., basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz" sorusuna cevap vermedi. - MUĞLA