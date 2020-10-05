Eşini boğazını keserek öldüren cani 9 yıl sonra yakalandı
2011 yılında Bursa'da, 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren zanlı, Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığı evinde merdiven altında saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Muş'ta jandarma ekipleri, 9 yıl önce Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren zanlıyı saklandığı merdiven altındaki gizli bölmede yakaladı.
AYLARCA SÜREN YOĞUN TAKİP SONUCU YAKALANDI
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren katil zanlısı Adem Tüncer'in, Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığı tespit edildi. Olaydan sonra aranan ve 9 yıldır kullandığı sahte kimlikle kaçan Tüncer'in, aylarca süren yoğun takip sonucu Toprakkale köyünde saklandığı ev belirlendi.
EVİN MERDİVENİNİN ALTINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone kullanarak gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Tuncer'i evin merdivenin altındaki gizli bölmede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.