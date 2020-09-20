Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının başından beri merak edilen "Yiyecekten virüs bulaşır mı?" konusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda Kovid-19 virüsüne rastlandı.

"KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin derhal koronavirüs testi yaptırması çağrısında bulundu.

ŞİRKETLERİN İTHALATLARI 1 HAFTA ASKIYA ALINACAK

Çin gümrüğü cuma günkü açıklamasında, dondurulmuş gıda ürünlerinde koronavirüs çıkması durumunda şirketlerin ithalatlarını bir hafta süreyle askıya alacağını belirtti. Bu sürenin, tedarikçi şirketin ürünlerinde üç defa Kovid-19'a rastlanması durumunda bir aya uzatılacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DONMUŞ GIDA KARGOLARINDA VİRÜSE RASTLANMIŞTI

Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Kovid-19'un gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

DÜNYA GENELİNDE 963 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 963 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 31 milyonun üzerinde insan ölümcül salgına yakalandı.