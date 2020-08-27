Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Cihangir Ceyhan, aslen Elazığlıdır ve yaklaşık üç yıl kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Yusuf adlı filmde Serdar karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. Cihangir Ceyhan dizileri...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Cihangir Ceyhan'ın dizileri ve filmleri:

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)