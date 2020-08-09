Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım

Son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce, partisi CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı konuşmama boykotunu deldi ve verdiği röportajda "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim, her şeyi açıklayacağım" diye konuştu.

Muharrem İnce, şunları söyledi:

"BİR SÜRÜ İFTİRALAR VAR"

"Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var."

"HALKLA BERABER YOLA ÇIKIYORUM" DEMİŞTİ

CHP'den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce, önceki gün de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya da konuşmuştu. İnce, "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" dedi.

Altaylı'nın "Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?" sorusuna da yanıt veren Muharrem İnce, "Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi'nde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber" ifadelerini kullandı.

CHP, CNN TÜRK'Ü BOYKOT KARARI ALMIŞTI

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 3 Şubat'ta gerçekleşen toplantısında alınan kararı açıklayan Tuncay Özkan, "Partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle, CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır" demişti.

"CNN Türk, özgür ve bağımsız haber kanalı olmak yerine, tıpkı Ahaber gibi iktidarın borazanı bir propaganda aygıtı olmayı tercih etmiştir" diyen Özkan, CNN Türk'ün halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına aldığının altını çizmişti.