CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı.

Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

MECLİS'TE KOVİD-19 TESTİ YAPILDI

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı koronavirüs testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.