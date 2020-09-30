CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

CHP'den istifa ettikten sonra Gelişim ve Demokrasi Platformu adı altında örgütlenen ve bu ad ile partileşme sürecine giren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak.

TÜRKİYE'DEKİ 93. PARTİ OLACAK

Türkiye'de şu anda Yargıtay'da kayıtlı 92 tane siyasi parti var.O güne kadar başka bir parti daha kurulmazsa, Gelişim ve Demokrasi Partisi ise 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.

MUHARREM İNCE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretlerden ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1990-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama birimide görev yapan Özlem Ağırman, 1999 yılında İBB'den ayrılarak eşi Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte kendi firmasını kurdu. CHP ile yolları 1999 yılında kesişen Özlem Ağırman memuriyetten ayrıldıktan sonra CHP üyesi oldu.

Özlem Ağırman, 2001- 2003 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2003-2005 tarihleri arasında ise CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yapan Özlem Ağırman, 1 Kasım'da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı oldu. 24 Haziran seçimlerinde CHP'de parti içindeki muhalif kanatta yer alması üzerine disiplin kuruluna sevk edildi. Bu karar sonrası Özlem Ağırman CHP de istifa etti.