CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken Enis Berberoğlu göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürüldükten sonra aynı gece gözaltına alınan ve ardından tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu koronavirüs önlemleri kapsamında ev iznine gönderildi. Bugün gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda ise Enis Berberoğlu unutulmadı. Berberoğlu'nun sırası boş bırakılırken masaya Anayasa, gözlük ve bir de kalem bırakıldı.

Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülüp hapis cezasına çarptırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ENİS BEYLE İLGİLİ İDDİA VAR BELGE YOK"

Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'ları devletin sırları mıydı? Bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Tutanakları orada görevli hakimler ve savcılar tuttu. Peki, bu hakim ve savcılar nerede şimdi? Terör örgütü üyesi olmaktan içeride. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Terör örgütünün bildiği, terör örgütünün tutanak tuttuğu bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur? Bunlar terörist diyordun, teröristin bildiği olay ne zamandan beri devlet sırrı olmaya başladı? Enis beyle ilgili böyle bir iddia var ama hiçbir belge yok. Baskı yapacaklar biliyorum ama iktidar olanlar şunu unutmasınlar; hiçbir baskı karşısında hiçbir Cumhuriyet Halk Partili boyun eğmez, nokta. Enis beyi milletin vicdanına havale ediyoruz. Milletin verdiği hakkı elinden alıyorsun" ifadelerini kullandı.