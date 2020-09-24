Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı
24.09.2020 12:29 | Güncelleme: 24.09.2020 13:57
Premier Lig'de bu sezon çarpıcı transferlere imza atan Chelsea, Rennes forması giyen kaleci Edouard Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.
Bu sezon kadrosuna Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell, Hakim Ziyech gibi isimleri katan İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.