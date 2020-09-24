Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı
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Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı

24.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:32
Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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