Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı

Transfere doymayan Chelsea, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı. Timo Werner, Ben Chilwell ve Hakim Ziyech için bugüne kadar toplam 143 milyon sterlin ödeyen kulüp, yaptığı açıklamada Alman futbolcunun transferinin de tamamlandığını duyurdu.

21 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık sözleşme veren ekip, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leverkusen'a 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

45 MAÇTA 18 GOL ATTI

Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu, 7 kez milli oldu.