Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı
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Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, astronomik rakamlı transferlerine devam ediyor. Timo Werner, Ben Chilwell ve Hakim Ziyech'e toplam 143 milyon sterlin ödeyen Londra temsilcisi, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz'i de 71 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı
04.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:19

Transfere doymayan Chelsea, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı. Timo Werner, Ben Chilwell ve Hakim Ziyech için bugüne kadar toplam 143 milyon sterlin ödeyen kulüp, yaptığı açıklamada Alman futbolcunun transferinin de tamamlandığını duyurdu.

21 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık sözleşme veren ekip, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leverkusen'a 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

45 MAÇTA 18 GOL ATTI

Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu, 7 kez milli oldu.

Kaynak: AA

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