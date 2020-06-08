Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçirmeye devam eden Yasmin Erbil, tatile gitmediği için pijamasının üzerine ip detaylı bikini giyerek kamera karşısına geçti.

"BANA DUYAR KASMAYIN"

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla adından söz ettiren Erbil, bu defa da bikini üzeriyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Göğüslerini ön plana çıkaran bir bikini giyen Erbil, kendisini eleştirenlere de cevap vererek "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.