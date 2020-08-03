Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı. Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darp edildiğini öne sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"BU MAGANDALIĞIN HESABI SORULACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.