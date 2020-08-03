Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'de gittikleri bir plaj işletmesinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmesinin gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bu magandalığın hesabı sorulacak" ifadesini kullanmıştı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı. Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darp edildiğini öne sürdü.
SERBEST BIRAKILDI
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
"BU MAGANDALIĞIN HESABI SORULACAK"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Tatil için Türkiye'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla tatil için geldiği Çeşme'de turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız."
Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.