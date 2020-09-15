Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan Afganistan uyruklu hırsız yakalandı

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, jet taşı ile çelik kasayı keserek içerisinden yüklü miktarda para çalan Afganistan uyruklu M.A.K. isimli kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ankara'da bulunan sosyete pazarının yönetim katındaki çelik para kasasının jet taşı ile kesilerek içerisinden 380 bin lira çalınmasının ardından hırsızlık polisi harekete geçti. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı Afganistan uyruklu M.A.K. isimli kişinin işlediği tespit edildi.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER

Şüphelinin olay sonrasında çaldığı parayla Eskişehir'e, oradan da İstanbul'a geçerek paranın bir kısmını dolara çevirdiği ve İstanbul'da bir gece kaldıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesine gittiği belirlendi. Adım adım iz süren polis, il il toplam 413 kamera görüntüsü inceledi. Zanlı, Ödemiş'te metruk bir binada olduğu esnada polis düğmeye bastı ve operasyon düzenledi. Şüpheli M.A.K., 41 bin 288 ABD doları ve 32 bin 240 lira para ile birlikte yakalanarak Ankara'ya getirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.